شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمني يفوز بجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ز شاب يمني بجائزة مالية قيمتها 100 ألف ريال سعودي، بعد مشاركته في مسابقة نظمها الشاعر والإعلامي غازي الذيابي. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الشاب الفائز ينحدر من محافظة حجة، مديرية قفل شمر، منطقة بيت جمال الدين، وهو مغترب في المملكة العربية السعودية منذ فترة. وكان يعتزم العودة إلى اليمن هذا الأسبوع لقضاء شهر رمضان مع أسرته، والاستعداد لحفل زفافه المقرر إقامته بعد عيد الفطر وجاء فوزه بالجائزة مصادفةً بعد مشاركته في المسابقة، ما شكل له مفاجأة سارة قبل عودته إلى وطنه

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