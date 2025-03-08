شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول أوروبية ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بت 4 دول أوروبية، بالخطة العربية الجامعة لإعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة. وأعرب وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا في بيان مشترك اليوم السبت، عن ترحيبهم بالخطة العربية المعنية بمسار التعافي وإعمار القطاع الفلسطيني، واعتبروها “ذات مسار واقعي”. واعتبروا أن الخطة العربية “تعكس مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة، وتتعهد -إذا ما تم تنفيذها- بتحسن سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة”. وطالبوا بأن تستند جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة إلى “إطار سياسي وأمني متين مقبول لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ويوفر السلام والأمن على المدى الطويل لكل الأطراف”. وأشادوا بـ”الرسالة الهامة” التي أرسلتها الدول العربية من خلال تطوير خطة التعافي وإعادة الإعمار بشكل مشترك. وشدد الوزراء على التزام دولهم بالعمل مع الخطة العربية (لإعادة الإعمار في غزة) والفلسطينيين و”إسرائيل”، من أجل معالجة مسائل الأمن والحكم في القطاع. وحثوا جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من مزايا الخطة العربية واعتبارها “نقطة انطلاق”. وأوضحوا أن الموقف المشترك للدول المذكورة ينصب على “دعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية ودعم تنفيذ أجندتها الإصلاحية” وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. العين برس: للاشتراك بمجموعة العين برس على واتس أب اشترك بقناة تيلجرام تابعنا على منصة إكس “تويتر”

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