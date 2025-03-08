شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الانخفاض المؤقت لحدة البصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ير الدكتورة ليديا سادولايفا، طبيبة العيون إلى أن الانخفاض المؤقت في حدة البصر قد يكون إشارة لارتفاع مستوى السكر في الدم، وأمراض أخرى غير متعلقة بالعين. وتقول: “إن ضعف البصر لفترة قصيرة، وتحسنه بسرعة من تلقاء نفسه، عادة لا يرتبط بأمراض العيون. ويزول تلقائيا خلال نصف ساعة. ويمكن أن يؤدي التغير المفاجئ في مستوى السكر في الدم إلى حدوث مشكلات في الرؤية لفترة قصيرة. ويحدث هذا بسبب تغير انحناء العدسة. لذلك، فإن تدهور الحالة مع تطور داء السكري يمكن أن يسبب تطور قصر النظر المؤقت، وهو أمر قابل للعكس إذا أصبح مستوى السكر في الدم طبيعيا أو يصبح أقل بكثير”. ووفقا لها، يجب أيضا استبعاد أمراض، مثل الصداع النصفي الذي بالإضافة إلى الألم قد يسبب رجفة في العين أو فقدان مؤقت للرؤية. كما أن اضطراب الدورة الدموية الدماغية يمكن أن يسبب ازدواجية الرؤية أو فقدان الرؤية في عين واحدة. لذلك لتقييم مدى شدة الحالة من الأفضل استشارة طبيب مختص. وتقول: “ولكن في أغلب الأحيان، قد يكون سبب عدم وضوح الرؤية هو استخدام جهاز الكمبيوتر أو الهاتف فترة طويلة لأن الاستخدام المتواصل والمطول لأي جهاز، يجهد العينين، واستخدام شاشة ساطعة يقلل رمشة العينين، ما يؤدي إلى انخفاض إفراز السائل الدمعي وزيادة تبخره

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