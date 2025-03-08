شكرا لقرائتكم خبر عن تغير جديد ومفاجى في اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبيه اليوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم السبت 7 مارس 2025: أسعار الصرف في عدن: -الدولار الأمريكي: الشراء: 2327 البيع: 2347 -الريال السعودي: الشراء:610 البيع: 614 أسعار الصرف في صنعاء: -الدولار الأمريكي: الشراء: 535 البيع: 540 -الريال السعودي: الشراء: 138 البيع:140.5

كانت هذه تفاصيل خبر تغير جديد ومفاجى في اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبيه اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.