شكرا لبحثكم عن خبر الموانئ يعزز فرصته والصحة ينعش آمال التأهل في كأس عدن الخماسية للشركات والمؤسسات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عزز فريق الموانئ من حظوظه لبلوغ الدور الثاني وذلك بفوزه على فريق جامعة عدن بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم لحساب المجموعة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس عدن الخماسية للشركات والمؤسسات بنسختها التاسعة عشرة والتي تنظم بدعم وتمويل البنك الأهلي بعدن وتحت إشراف مكتب الشباب والرياضة، وتستضيف مبارياتها أرضية ملعب الفقيد العلواني بالمنصورة خلال الفترة 2 وحتى 22 رمضان.

واستطاع فريق موانئ خليج عدن من تحقيق فوز ثاني بمشواره في المجموعة الثانية في البطولة ورفع رصيده إلى 6 نقاط واضعاً قدما نحو التأهل للدور الثاني، في بقي رصيد فريق جامعة عدن عند رصيده السابق ثلاثة نقاط بفوز وحيد في الجولة الأولى من أمام فريق مؤسسة المياه.

خماسية فريق موانئ خليج عدن والتي منحتهم الفوز سجلت عن طريق وهبي بحصو (هدفين) وعبدالله باصرة (هدفين ) وسامر حسن (هدف)، في حين سجل ثلاثية فريق جامعة عدن محمد العرشي ومحمد صالح ومحمد سالم.

وفي المباراة الأخرى أنعش فريق الصحة آمال التأهل للدور الثاني بفوزه على فريق مؤسسة المياه بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة أقيمت لحساب نفس المجموعة، ليرفع من رصيده إلى ثلاثة نقاط قبل نهاية مباريات دور المجموعات بجولة واحدة.

واستطاع فريق الصحة من قلب تأخرة بثلاثة أهداف في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، لفوز بأربعة أهداف سجلت في الشوط الثاني منحت الفريق ثلاث نقاط ثمينة أبقت الفريق في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة.

سجل اهداف المباراة لفريق الصحة محمد بلعيد (هدفين) وفوزي عياش وياسر حسين لكل منهم هدف، في حين سجل اهداف فريق المياه بسام الحميقاني ومنهل الفضلي وحمادة الوادي.

أدار المباراتين طاقم تحكيم مكون من علي الحسني وصالح حيدرة واحمد عون وعلي باسليم، وكان الكابتن ربيع عبدالحكيم رابعا مراقباً.

تتواصل غدا الاحد مباريات البطولة وذلك من خلال إقامة مباراتين المجموعة الرابعة، حيث يلتقي في المباراة الأولى الشؤون البحرية وتطوير الموانئ، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا الشرطة ووزارة الشباب والرياضة.

حضر اللقاء الدكتور الخضر لصور رئيس جامعة عدن، عبدالرب الخلاقي نائب مدير موانئ عدن، عميد كليه الاسنان د ماجد علي، ونبيل غانم المدير المالي لصندوق النظافة، واحمد الحسني مدير البطولة.

علاء عياش