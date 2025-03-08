شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان رسمي باشتعال المواجهات بين الجيش ومليشيا الحوثي في هذه المدينة ومصادر تكشف الطرف المنتصر "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك عنيفة فجر السبت في مديرية حريب محافظة مأرب، بين قوات الحكومة اليمنية وألوية العمالقة من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وفقًا لمصدر عسكري، تركزت الاشتباكات في منطقتي ملعا وضواحي مديرية حريب، حيث استخدم الجانبان مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

أدى القتال إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، في حين لم يتم الإفصاح عن إحصائية دقيقة حول أعداد الضحايا.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات جاءت بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير، إلى جانب وصول تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في المنطقة، مما يشير إلى تصعيد جديد في جبهات القتال جنوب مأرب.