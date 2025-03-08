شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يفاجئ الجميع ويعلن ان مأرب للسيد وعليكم الاستعداد للمعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال القيادي الحوثي عبدالسلام جحاف:ستدركون يوما أنني كنت لكم ناصح مارب وكل شبر من اليمن سيكون تحت القيادة الحكيمة للسيد القائد .

واضاف: ليست حرب نفسية ، الموضوع ليس مزايدة ، كتايبكم في مواقع التواصل تعرف أنني صادق

واشار الى ان على مارب الاستعداد للمعركة

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