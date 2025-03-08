شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يتحدث عن علاقة الشعب السعودي باليمني وهذا ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر عن العلاقة بين السعودية واليمن. وقال آل جابر : ‏ليس أجمل من العطاء والوفاء، إلا علاقة السعوديين واليمنيين. واضاف : وما تحويه من مواقف مليئة بالمحبة والأخوة والمروءة، هذه القيم العظيمة تؤكد عمق القيم والشيم العربية الأصيلة. واختتم معلقا على مقطع فيديو :من يفعل الخير لا يعدم جوازيه… لا يذهب العرف بين الله والناسِ



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