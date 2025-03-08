في تطور خطير... إسرائيل تكشف عن مخابئ قيادات الحوثي وتعلن عن استهدافهم في هذه الحالة

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عدن - ياسمين التهامي - �وعدت مصادر إسرائيلية ميليشيا الحوثي بالرد، بعد أن كشفت عن رصدها لمخابئ ومقرات قيادات حوثية وخبراء من الجنسيتين اليمنية والإيرانية.

وقال الناشط الإسرائيلي موشي جرادي، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، إن جهاز الموساد الإسرائيلي توصل إلى مواقع حوثية عسكرية، تشمل مخابئ قيادات، ومقرات إقامة خبراء إيرانيين وروس، ومخازن صواريخ، وورش تركيب قطع مهربة من إيران.

وأوضح جرادي أن الموساد حصل على هذه المعلومات من خلال عمليات معقدة تضمنت رصد وتنصت لمكالمات ومراسلات بين قيادات حوثية في العراق وسلطنة عمان، مما ساعد في إنشاء قاعدة بيانات استخباراتية واسعة.

وأكد جرادي أن إسرائيل لن تضرب عبد الملك الحوثي بشكل مباشر، بل ستبدأ بالقضاء التدريجي على القيادات الفاعلة في الجماعة، وتدمير القدرات وتقليص المخزون العسكري الحوثي، قبل أن يتم القضاء على عبد الملك الحوثي نفسه.

وتأتي هذه التهديدات الإسرائيلية بعد تهديدات زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي باستهداف إسرائيل خلال الأيام القادمة، وتقديم مهلة أربعة أيام لإدخال الغذاء والدواء للفلسطينيين في قطاع غزة.

ويتهم البعض الحوثيين باستخدام القضية الفلسطينية لتحسين صورتهم، خاصة وأن ضرباتهم غير فعالة ولم تسفر عن أي نتائج ملموسة.

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