شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف عن سم قاتل يغزو مائدة اليمنيين برمضان!..."تعرف عليه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسرب سم خطير إلى موائد السواد الاعظم من اليمنيين في شهر رمضان، يهدد صحة الملايين بأمراض خطيرة تودي إلى الوفاة، حسب تحذير رسمي عاجل، لجميع المواطنين في عموم محافظات الجمهورية، صدر عن هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

جاء هذا في بلاغ تحذيري صادر عن هيئة المواصفات في عدن من منتج خارجي، انتشر في الاسواق المحلية ويعد من ابرز الوجبات على المائدة الرمضانية للسواد الاعظم من اليمنيين في عموم محافظات الجمهورية، بوصفه "خطرا على الصحة".

وقالت الهيئة في بلاغ على حائطها بمنصة "فيس بوك"، الاربعاء (5 مارس): إن منتج مرق الدجاج ماركة “Maragatty” مصرية المنشأ، يحتوي على ألوان صناعية محظورة قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك". محذرة من تناوله او تداوله.

مضيفة في تعميمها رقم (13): "بشأن التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بخصوص سحب منتج مرقة الدجاج ماركة (Maragatty) ذات منشأ مصري معبأ في عبوات وزن 480 جرام،يحمل تاريخ انتهاء (1/11/2025)".

وتابعت: "وذلك لاحتوائه على ملونات صناعية يحظر استخدامها في المواد الغذائية (Dimethy 1 yellow, sudan I, sudan IV)". وأردفت: "وقضى التعميم بحظر دخول هذا المنتج الى البلاد واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسحب المنتج من الأسواق".

موضحة: إن "هذه المواد الملونة ممنوعة في المنتجات الغذائية نظرًا لتأثيراتها السلبية على صحة المستهلك". ودعت المستهلكين وتجار الجملة والتجزئة إلى "التخلص من أي كميات موجودة لديهم"، والمواطنين إلى "الابلاغ عن أي تواجد لهذا المنتج في الأسواق".