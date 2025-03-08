شكرا لقرائتكم خبر عن موكب تابع لمسؤول كبير يدهس الصبيحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏تعرض الشاب حمادة الصبيحي لحادثة دهس يوم امس أثناء مرور موكب مسؤول كبير بصبر. ‏وأكدت مصادر محلية بان المواطن حمادة الصبيحي يرقد حاليا في مستشفى ابن خلدون في العناية المركزة. ‏ وأشارت المصادر إلى أن المواطن الصبيحي يعيل أسرة فقيرة ويعمل بالأجر اليومي.

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