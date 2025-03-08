شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم عسكري واسع على هذي المحافظة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت حدة المعارك في محافظة مأرب ، حيث شنت ميليشيات الحوثي تصعيدًا عسكريًا مكثفًا، وقصفت مواقع القوات الحكومية في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية.

وأفاد الجيش الوطني بأن ميليشيات الحوثي استخدمت في هجماتها المدفعية والطائرات المسيرة والصواريخ، في محاولة للتقدم نحو مواقع القوات الحكومية.

وقد تمكنت القوات الحكومية من صد محاولة تسلل لمجموعات تابعة للحوثيين باتجاه منطقة البلق جنوب مأرب