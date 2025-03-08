شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على تعيين الرئيس ترامب يمني سفير يمثل أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - در الرئيس الامريكي ترامب قرارا قضى بتعيين يمني سفيرا لامريكا في الكويت وقال بلاب الزهيري:‏أبارك لأخي العزيز وصديقي الكريم ورفيق دربي الدكتور أمير غالب تعيينه سفيرًا للولايات المتحدة لدى دولة الكويت. واضاف:وهو منصب يليق بكفاءته وحنكته. وأسأل الله له التوفيق والسداد في مهمته

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