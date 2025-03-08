شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب أوروبي بالخطة العربية لاعادة اعمار قطاع غزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ب كل من وزراء فرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا بالخطة العربية لاعادة اعمار قطاع غزة. وقالت الدول الاوروبية الاربع في بيان صادر إن الخطة العربية تظهر طريقًا واقعيًّا لإعادة إعمار قطاع غزة ، كما تعهدت الدول الاربع بالعمل مع المبادرة العربية. كما ان الرهان الان يتوقف على أهمية تنفيذ الخطة العربية بعيداً عن العراقيل والتعنت الاسرائيلي ومحاولة افشالها بذرائع أخرى. يذكر ان الخطة العربية لاعادة اعمار وتنمية غزة التي اعتمدتها القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم 4 مارس 2025 تقوم على ثلاث مراحل ستشمل إزالة 50 مليون طن من الركام، وإزالة الذخيرة غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، وبناء إجمالي 460 ألف وحدة سكنية دائمة، واستعادة الخدمات الأساسية والشبكات والمرافق..

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