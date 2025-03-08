شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة في تاريخها...أمريكا تعين يمني سفيرا لها "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعيين اليمني الأميركي أمير غالب سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة لدى الكويت.

وقال ترامب “يسرني أن أعلن أن أمير غالب سيكون السفير المقبل للولايات المتحدة في الكويت. بصفته رئيس بلدية مدينة هامترامك بولاية ميشيغان.

واضاف: عمل أمير بجد لمساعدتنا في تحقيق نصر تاريخي في ميشيغن أعلم أنه سيمثل بلدنا بفخر في هذا الدور الجديد. تهانينا أمير!”