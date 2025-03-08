شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق غريب في مصر بسبب لون عيون الطفلة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محكمة الأسرة بمنطقة الهرم في مصر واقعة غريبة، حيث فوجئت سيدة مصرية بتطليقها غيابيًا من قبل زوجها، وذلك بسبب لون عيون طفلتهما الأولى، وهو سبب غير تقليدي أثار جدلًا واسعًا.

ووفقًا لما أكدته المحامية نهى الجندي، وكيلة الزوجة، فقد اكتشفت موكلتها قرار الطلاق دون سابق إنذار، مشيرة إلى أن السبب الذي دفع الزوج إلى هذه الخطوة لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو منطقي.

وتعود تفاصيل القصة إلى خلاف نشب بين الزوج، الذي يعمل موظفًا، وزوجته، وهي ربة منزل، بعد ولادة طفلتهما، حيث عبّر الزوج عن استيائه لعدم امتلاك طفلته عيونًا خضراء مثله، متسائلًا: “لماذا جميع أبناء إخوتي يمتلكون عيونًا ملونة بينما ابنتي لا؟”.

ومع تصاعد حدة الخلاف، قرر الزوج إنهاء العلاقة الزوجية دون إعلام زوجته، التي اكتشفت الأمر لاحقًا.

وأوضحت المحامية أن موكلتها لجأت إلى القضاء للمطالبة بحقوقها بعد صدمتها من تصرف الزوج، مؤكدة أن الدافع وراء الطلاق غير مألوف ولا يبرر إنهاء الزواج بهذه الطريقة.