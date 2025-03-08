شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحرق دهون الخصر في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يتبعها العديد من الأشخاص خلال شهر رمضان، والتي قد تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، خاصةً في منطقة الخصر.

وأشارت "عسكر" إلى أن هناك بعض الطرق الفعالة التي يمكن اتباعها للمساهمة في حرق الدهون والحفاظ على وزن صحي خلال الشهر الكريم، من أبرزها:

ممارسة تمارين التنفس وشفط البطن

أوضحت "عسكر" أن ممارسة تمارين التنفس وشفط البطن لمدة لا تقل عن 5 دقائق يوميًا، خاصة أثناء تحضير الطعام، يساعد بشكل كبير في تعزيز عملية حرق الدهون.

المشي بعد الإفطار

أكدت أن المشي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة بعد وجبة الإفطار يلعب دورًا مهمًا في التخلص من دهون الخصر وتحفيز عملية الأيض.

الإكثار من شرب المياه

شددت على أهمية شرب كميات كافية من الماء بعد الإفطار، خاصة عند ممارسة الرياضة، للمساهمة في زيادة معدلات الحرق وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

الحد من الإفراط في تناول الطعام

نصحت بعدم تناول كميات كبيرة من الطعام والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية، مع ضرورة منح الجهاز الهضمي فترة استراحة لا تقل عن 3 ساعات بعد الإفطار لتسهيل عملية الهضم وتقليل تراكم الدهون.

التقليل من تناول السكريات

وأوضحت أن الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطائف قد يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، لذا يفضل تجنبها أو تناولها بكميات قليلة جدًا.

واختتمت "عسكر" حديثها بالتأكيد على أن اتباع هذه العادات الصحية يساعد في الحفاظ على رشاقة الجسم خلال شهر رمضان، ويقلل من خطر زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة الخصر.