شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن بدء صرف المرتبات لهذه الفئة من المستفيدين وفق هذه الاليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الأول من معاش شهر يناير ٢٠٢١م للمتقاعدين المدنيين. وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن عملية الصرف هي الثانية التي تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1446هـ، والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويا. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري، لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام، في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء. ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين إلى التوجه لمكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش. وثمّن تعاون الجهات المعنية، وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، ومدير عام البريد اليمني عمار وهان، ووزارتي الخدمة المدنية والمالية. التامينات،المعاشات،التقاعد

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