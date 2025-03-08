شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا لانتفاخ البطن في رمضان: نصائح فعّالة للتخلص من المشكلة المزعجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عتبر انتفاخ البطن من أكثر المشكلات التي يواجهها الصائمون في رمضان، خاصة بعد الإفطار، نتيجة لتناول الطعام بسرعة أو تناول أطعمة ثقيلة أو غنية بالدهون. لكن لا داعي للقلق، فهناك العديد من النصائح التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه المشكلة المزعجةتناول الطعام ببطء وبكميات معتدلة: تناول الطعام بسرعة قد يؤدي إلى ابتلاع الهواء بكميات كبيرة، ما يعزز من الشعور بالانتفاخ. لذا يفضل تناول الطعام ببطء مع مضغ الطعام جيدًا لتقليل كمية الهواء المبتلع. كما يجب تجنب الإفراط في تناول الطعام، حيث أن تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير يؤدي إلى زيادة الضغط على الجهاز الهضمي. تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة: الأطعمة الغنية بالدهون مثل المقليات واللحوم الدسمة قد تتسبب في بطء عملية الهضم وزيادة الشعور بالانتفاخ. يُفضل اختيار أطعمة سهلة الهضم مثل الخضروات المطبوخة أو الشوربات الخفيفة التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة وتساعد في تسريع عملية الهضم. شرب الماء بانتظام: من المهم شرب كميات كافية من الماء بعد الإفطار ولكن بطريقة معتدلة. قد يظن البعض أن شرب الماء بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، ولكن في الحقيقة، الماء يساعد في تحسين عملية الهضم ويقلل من احتباس السوائل في الجسم. حاول شرب الماء بشكل منتظم طوال فترة المساء وبعد الإفطار. تجنب المشروبات الغازية: المشروبات الغازية قد تسبب زيادة في الغازات والانتفاخ نتيجة لاحتوائها على ثاني أكسيد الكربون. يُفضل استبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية الطازجة مثل عصير الليمون أو النعناع. تناول الأطعمة التي تساعد في الهضم: الفواكه مثل البابايا والأناناس تحتوي على أنزيمات تساعد في الهضم، مما يقلل من الشعور بالانتفاخ. كما أن تناول الأعشاب مثل النعناع والزنجبيل يمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ. ممارسة المشي الخفيف بعد الإفطار: حركة الجسم مهمة لتحفيز الجهاز الهضمي وتعزيز عملية الهضم. يُنصح بممارسة المشي الخفيف بعد الإفطار لمدة 10-15 دقيقة، حيث يساعد ذلك في تحريك الأمعاء ويخفف من الشعور بالانتفاخ. باتباع هذه النصائح، يمكن الصائمين التغلب على مشكلة انتفاخ البطن خلال رمضان والتمتع بشهر الصيام بكل راحة وصحة.

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