شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان انتحاري لجماعة باليمن (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �در اعلان خطير عن جماعة الحوثي الانقلابية، وصفه مراقبون بأنه "اعلان انتحاري" للجماعة، في ظل التطورات المتسارعة والتحركات الدولية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ضد الجماعة، عبر بدء تنفيذ قرار تصنيفها "منظمة ارهابية" وادراج قياداتها على قائمة العقوبات المالية الدولية. جاء هذا في خطاب متلفز، لزعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، بثته قناة "المسيرة" مساء الجمعة (7 مارس)، اعلن فيه عن امهال الكيان الاسرائيلي اربعة ايام للسماح بإدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، مالم فسوف يستأنف الهجمات على الكيان الاسرائيلي وسفنه والسفن المتجهة اليه. وقال الحوثي في خطابه الجديد: "لا يمكننا أن نتفرج على ما يحصل من تصعيد ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعودة إلى التجويع من جديد". وأردف: إن الكيان الإسرائيلي "يريد العودة إلى الإبادة الجماعية من خلال التجويع وهذه الخطوة لا يمكن السكوت عليها". حسب تأكيده. مضيفا: إن التوجه الإسرائيلي والأمريكي "هو التصعيد على مستوى الضفة والقدس وهذا يعني أنهم بعيدون عن مسار السلام". وهدد بـ "استئناف الهجمات البحرية ضد العدو الاسرائيلي في حال استمر بعد الاربعة ايام في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونقابل الحصار بالحصار

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