شكرا لقرائتكم خبر عن امريكا تفتح بابا خلفيا لمفاوضة هذه الجماعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �تحت الولايات المتحدة الامريكية بابا خلفيا للمفاوضات مع جماعة الحوثي الانقلابية، لالغاء قرار تصنيفها "منظمة ارهابية" وادراج قياداتها على قائمة العقوبات المالية الدولية، عبر دفعها بسلطنة عمان وسيطا لدى الجماعة، مقابل طلب ضمانات ايقاف هجمات الجماعة البحرية وعلى الكيان الاسرائيلي. أعلنت هذا التطور، المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، تامي بروس، وقالت: إن "محادثة هاتفية مثمرة جمعت وزير الخارجية، ماركو روبيو بنظيره العماني السيد بدر البوسعيدي، بحثت الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة ضمان الإفراج عن كافة الرهائن". مضيفة: إن الجانبين بحثا أيضا "الجهود الرامية إلى مواصلة تدفق المساعدات إلى القطاع، إلى جانب المستقبل السياسي في سوريا، ووقف الأعمال العدائية في لبنان. وتطرق الوزير روبيو إلى أهمية وضع حد نهائي لهجمات الحوثيين غير المشروعة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة". وتابعت: إن وزير الخارجية الامريكي "اعرب عن شكره لسلطنة عمان لقيامها بالتسهيل الحاسم والسريع لعملية الإفراج عن أفراد طاقم سفينة ‘غالاكسي ليدر‘" الذين افرج عنهم الحوثيون بالتنسيق مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى.

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