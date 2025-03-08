شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفيحاء: الهلال استغل الأخطاء … وسنعوض في المباراة المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ق البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الفيحاء، على هزيمة فريقه من الهلال بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دوري روشن السعودي. إيمانويل أكد أن المواجهة كانت قوية، وأن الهلال نجح في استغلال الأخطاء لصالحه، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال: -“كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق قوي يسعى للاستفادة من تعادل الاتحاد”. -“الهلال استغل الكرات الثابتة ليسجل هدفيه، لكننا دخلنا المباراة بثقة وحاولنا مجاراته”. -“واجهنا فريقًا يمتلك حلولًا هجومية وبدائل قوية لتعويض الغيابات، وسنسعى للتعويض في المباراة المقبلة”. -“سأعمل على تحسين خط الهجوم ليكون أكثر فاعلية في المباريات القادمة”.

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