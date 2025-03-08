9 أسباب تؤدي إلى جفاف الحلق رغم شرب الماء..ما هي؟

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عدن - ياسمين التهامي - �فاف الفم لا يُعتبر حالة صحية بحد ذاتها، بل هو أحد أعراض مشكلة كامنة، إذ هناك عدد من المشاكل الصحية التي قد تسبب جفاف الفم المستمر، بما في ذلك الأدوية الموصوفة، والعلاجات الطبية، وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل متلازمة شوغرن. يعاني حوالي 10% من الأشخاص و25% من كبار السن من جفاف الفم، بسبب عدم وجود كمية كافية من اللعاب في الفم. أسباب جفاف الفم أشار موقع betterhealth الأسترالي إلى أنه يمكن للعديد من الحالات الصحية المختلفة، القصيرة المدى أو الطويلة المدى، أن تعطل إنتاج اللعاب، ومنها: تناول بعض الأدوية: قد يتسبب حوالي 600 دواء في جفاف الفم، مثل مضادات الهيستامين، وأدوية ارتفاع ضغط الدم، والمهدئات، ومزيلات الاحتقان، والمسكنات، ومضادات الاكتئاب، والمخدرات غير المشروعة. العدوى - يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية للغدد اللعابية التهابًا، وتحد من إنتاج اللعاب. متلازمة شوغرن: من بين أمراض المناعة الذاتية الشائعة التي تؤثر بشكل رئيسي على العينين والغدد اللعابية، ولكنها يمكن أن تؤثر أيضًا على الغدد العرقية. انسداد القنوات اللعابية: على سبيل المثال، قد تستقر الحجارة الصغيرة المصنوعة من معادن اللعاب في القنوات اللعابية، وتحد من تدفق اللعاب. بعض الحالات الطبية، بما في ذلك الإيدز، والداء النشواني، والشلل الدماغي، والسكري، ومرض باركنسون، والتليف الصفراوي الأولي، والذئبة. مشاكل الأعصاب: يتم التحكم في وظيفة الغدد اللعابية عن طريق أعصاب الوجه، وقد تؤدي الإصابة أو المرض أو الضرر الجراحي لهذه الأعصاب إلى تقليل إنتاج اللعاب. بعض علاجات السرطان: مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، قد تقلل مؤقتاً من قدرة الغدد اللعابية على إنتاج اللعاب. أسباب طبية أخرى: بما في ذلك التنفس عن طريق الفم، في حالة انسداد الأنف المستمر أو انسداد الجيوب الأنفية، أو التغيرات الهرمونية بسبب الحمل أو انقطاع الطمث. جفاف الجسم: عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يسبب لعاباً كثيفاً وجفاف الفم. تشمل الأسباب الأخرى للجفاف الحالات الطبية مثل فقدان الدم، أو الإسهال المزمن، أو الفشل الكلوي. أعراض جفاف الفم قد تشمل أعراض جفاف الفم ما يلي: اللعاب السميك أو الخيطي لسان خشن وجاف ميل اللسان إلى الالتصاق بسقف الفم، أو ميل الشفتين والخدين إلى الالتصاق باللثة مشاكل في المضغ أو البلع خصوصاً الأطعمة الجافة مثل البسكويت رائحة الفم الكريهة تقرحات الفم جفاف الشفاه وتشققها احتمال الإصابة بمرض القلاع الفموي ارتفاع نسبة تسوس الأسنان إحساس بالوخز والحرقان في الفم ارتخاء أطقم الأسنان الأكريليكية وغير المعدنية الأعراض الجسدية الأخرى: قد يرتبط جفاف الفم بأعراض خارج الفم، بما في ذلك: جفاف وحكة في العيون جفاف الأنف أو الحلق السعال المتكرر انخفاض حاسة الشم الإمساك آلام المفاصل أو تصلبها الشعور بعدم الراحة بشكل عام النوم المتقطع أو السيئ فقدان الوزن غير المبرر الإصابة بالتهابات مهبلية متكررة عند النساء

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