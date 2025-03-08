شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات قليلة تفصلنا عن إندلاع المعركة اليمنية المسانده لغزه ضد إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عات قليلة تفصلنا عن إندلاع المعركة اليمنية المسانده لغزه ضد إسرائيل أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي أن صنعاء ستمنح الوسطاء مهلة 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً على استئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل في حال عدم تنفيذ ذلك. وأوضح قائد الثورة في كلمة له قبل قليل، أن حركة حماس أوفت بجميع التزاماتها ضمن الاتفاق، بينما تنصل العدو الإسرائيلي عن التزاماته، خاصة فيما يتعلق بالملف الإنساني الذي يتضمن استحقاقات ضرورية لسكان القطاع المحاصر. وشدد على أن صنعاء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التصعيد الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات، معتبراً أن العودة إلى سياسة التجويع أمر مرفوض. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تتزايد الضغوط على الأطراف الدولية لإيجاد حلول تنهي الحصار وتخفف من معاناة المدنيين في القطاع.

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