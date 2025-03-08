شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط في عدن تصعق المواطن بجرعة جديدة وقاتلة في البنزين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رضت شركة النفط في عدن جرعة جديدة في البنزين، في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد. وقالت مصادر محلية، إن ” شركة النفط في عدن حددت سعر البنزين بـ 34 الف ريال لصفيحة البنزين (20) لتر بزيادة 2000 ريال عن السعر السابق. وأشارت المصادر الى أن الجرعة السعرية الجديدة في البنزين ستنعكس على مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية وذلك في ظل استمرار انهيار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي الذي وصل اليوم في عدن إلى نحو 2349 ريال، فيما بلغ اقترب سعر الريال السعودي من 700 ريال يمني. وبين الحين والآخر، تلجأ شركة النفط إلى رفع أسعار الوقود في عدن، بحجة تعويم سعر النفط ليتماشى مع السعر العالمي.

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