شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالتاريخ .. سفارة دولة كبرى تعلن عن بيع اثاثها في اليمنةبثث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لت دولة كبرى سابقة أولى في تاريخ البعثات الدبلوماسية على مستوى اليمن والمنطقة عموما، عبر نشرها اعلانا مفاجئا للجميع، عن رغبتها في التخلص من الاثاث القديم لمكتبها القنصلي في صنعاء عبر طرح مناقصة لبيعه. وأعلنت سفارة الهند بالعاصمة السعودية الرياض بحسب العربي نيوز، عن طرح مناقصة لـ “التخلص من السلع القديمة المتعلقة بمكتبها القنصلي في العاصمة صنعاء، مثل الأثاث/الصلب/معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما إلى ذلك”. موضحة أن “هذه السلع متوفرة في مقر المكتب القنصلي في اليمن، صنعاء”، وأرفقت سفارة الهند في المملكة العربية السعودية، بإرفاقها الملحق “أ” لقائمة المعروضات للبيع، والملحق “ب” لشروط تقديم عطاءات دخول المناقصة. ويشمل اثاث المعروض لمناقصة البيع، مكاتب وطاولات اجتماع، ودواليب ملفات، وخزانات فولاذية، واجهزة حاسوب وطابعات كمبيوتر، وآلات تصوير اوراق، وأجهزة تكييف ومراوح، وهواتف بينها هاتف يعمل عبر الاقمار الاصطناعية. كما يشمل الاثاث القديم للمكتب القنصلي الهندي في العاصمة صنعاء، المعروض للبيع: اجهزة فاكس ميل، واجهزة تلفاز وكاميرات وشاشات مراقبة، منظومة طاقة شمسية، ومولدات كهرباء، والواح زجاج مضاد للرصاص وحواجز خرسانية. شاهد .. سفارة الهند تعرض اثاثها بصنعاء للبيع لكن سفارة الهند لم توضح في اعلانها اي معلومات عن نيتها اغلاق مكتبها القنصلي في العاصمة صنعاء، والذي استأنفت نشاطه لتسهيل تقديم خدمات الحصول على تأشيرات السفر الى الهند لأغراض الدراسة والعلاج وغيرها. يشار إلى أن سفارة دولة الهند اعادت في أكتوبر 2024م تشغيل قنصليتها في العاصمة صنعاء عقب اغلاقها منذ ٩ سنوات، لتسعيل استقبال طلبات السفر الى الهند وجوازات سفر اليمنيين الراغبين بالسفر، في مقرها بالعاصمة صنعاء.

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