شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...الإطاحة بأخطر عصابة تزوير وثائق جنوبي اليمن.. والعثور على مفاجأة صادمة في مقرّها بعد مداهمته" تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات أمنية، في محافظة لحج (جنوبي اليمن) القبض على عصابة تمتهن تزوير الوثائق الشخصية والرسمية، وتُسهل تنفيذ العمليات الإرهابية، عبر تسهيل مرور مرتكبي تلك الأعمال وانتقالهم بين المحافظات اليمنية وداخل المدن.

وقال موقع "درع الجنوب" التابع للقوات الموالية للانتقالي: "في عملية نوعية، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة لحج من الإطاحة بأخطر شبكة تزوير للبطاقات العسكرية والمدنية، وتصاريح المرور بالنقاط العسكرية، واللوحات المعدنية للسيارات، التي تُستخدم من قبل عناصر إرهابية في تنفيذ عملياتها وأعمال التقطع وبيع المركبات في المحافظات المجاورة".

وذكر البيان أنه "بعد التنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة، وإدارة أمن عدن، تمت مداهمة أحد المعامل الواقعة في مديرية المنصورة شمالي العاصمة المؤقتة عدن، الذي تقوم الخلية فيه بتنفيذ عمليات التزوير".

وجاء تنفيذ عملية المداهمة، بعد عمليات رصد دقيقة تضمنت مكالمات هاتفية وتسجيلات صوتية بين أحد المتهمين وزعيم الخلية الإرهابية المتورطة في أعمال إرهابية وسرقة السيارات.

وبحسب البيان، فقد "أسفرت المداهمة عن القبض على 4 متهمين، بينهم زعيم الشبكة، وكشفت التحقيقات الأولية، التي اعترف أعضاء الخلية فيها عن "ارتباطهم الوثيق بعناصر إرهابية، نفذت عمليات إرهابية واختطاف"، كما أقرّوا بتورطهم "في تزوير بطاقات وتصاريح مرور ولوحات سيارات على مدى عدة سنوات سابقة، بالإضافة إلى تعاملهم مع عناصر إرهابية وجهات مشبوهة، مارست أعمالًا إجرامية، منها الاختطاف والتقطع وبيع السيارات المسروقة في محافظات مجاورة".

ووفقًا للبيان، فقد "اعترف زعيم الخلية بإعطاء بطائق مزورة للعناصر الإرهابية المطلوبة، التي استطاعوا فيها تغيير هويتهم بشكل كامل، ومنحهم بطائق مدنيه وعسكرية بهويات أخرى، وتراخيص قيادة السيارات وتصاريح لملكية السيارات المسروقة بالأسماء والصفه الجديدة".

كما استخرجت الخلية المقبوض عليها بطائق عسكرية مزورة للعناصر الإرهابية بأسماء جنود وضباط مقربين لقيادات عسكرية وأمنية، بهدف تسهيل تنقلاتهم بكل سهولة، وفق البيان.

وعثرت القوات الأمنية، في أثناء عملية تفتيش المقر الذي تمت مداهمته، على كميات كبيرة من البطائق العسكرية والمدنية المزورة بأسماء شخصيات مختلفة، إضافة إلى تصاريح مرور مزورة باسم جهات عسكرية وأمنية وألوية وأجهزة أمنية ووثائق سفر مزورة، ولوحات معدنية للسيارات، وبيانات جمركية وشهادات جامعية مزيفة".

كما تم العثور على معدات وأجهزة متطورة لتزوير الوثائق، مثل طابعات حديثة، وأجهزة كمبيوتر محمولة ومكتبية، كما عُثر على كتب شعوذة وسحر، ما يشير إلى استخدامهم أساليب غير مشروعة في عملياتهم الإجرامية، وفق ما أورده البيان.

وأشار إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية مع أفراد الشبكة للكشف عن مزيد من المتورطين في هذه الجرائم، وتعقب بقية عناصر الخلية، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة المعنية".