شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار مفاجئ من مجلس القيادة الرئاسي بايقاف عدد من القيادات الهامة "اسماء " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بناء على توجيهات الأخ / اللواء الركن فرج سالمين البحسني نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخطاب رقم (١٨٧/ ن م ر /٢٠٢٥م)، اصدر المدير العام لشرطة حضرموت الساحل اليوم، الخميس، تعميمًا بكف الخطاب عن 6 من رجالات حلف قبائل حضرموت ، وهم : 1- الشيخ خالد محسن العامري 2- عمر أحمد محمد باراس 3- أحمد محمد عبود العليي القحوم 4- فائز سالم أحمد بادبيان 5- محمد عبدالله أحمد باحميش 6- خالد باراس.



وظل حلف قبائل حضرموت منذ صدور بلاغات و أوامر النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت على موقفه من هذه الملاحقات، التي طالت رجالاته، و رد الاعتبار لما ترتب على ذلك من تشهير وتشويه لسمعتهم و التحريض ضدهم ، كما أستنكر العديد من الواجهات القبلية والمجتمعية الحضرمية هذه الملاحقات ، التي وصفها وزير الأوقاف السابق عضو مجلس الشورى الشيخ فؤاد بن الشيخ ابوبكر، بأنها «تهدف إلى خلط الأوراق ولي ذراع رجال الحلف الذي يتقدمون الصفوف لانتزاع حقوق حضرموت» .



وقال بن الشيخ أبوبكر في منشور له : «لا يجوز ولا يليق ان يتم طعنهم في الظهر ولي ذراعهم بمثل هكذا بلاغات لا تخدم وحدة الصف الحضرمي» .

وتشهد حضرموت منذ أشهر حراكًا مجتمعيًا واسعًا يقوده حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع جراء تردي الأوضاع المعيشية، وتدهور الخدمات، و تفشي الفساد، واستمرار النهب للثروات، والتهميش لدور حضرموت ومكانتها الحقيقية.