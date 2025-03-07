شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة ومفاجئة للريال اليمني أمام العملات الأجنبية...وهذا هو سعر الدولار والريال السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم الخميس 6 مارس 2025: أسعار الصرف في عدن: -الدولار الأمريكي: الشراء: 2319 البيع: 2343 -الريال السعودي: الشراء: 608 البيع: 611 أسعار الصرف في صنعاء: -الدولار الأمريكي: الشراء: 535 البيع: 540 -الريال السعودي: الشراء: 138 البيع:140.5

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