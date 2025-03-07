شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس الزبيدي يصدر قرار مفاجئ بتعيين هذه الشخصية بهذا المنصب المهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدر عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، الموافق 6 مارس، القرار رقم (7) لعام 2025م، قضت مادته الأولى بتعيين سمير محمد سعيد الحييد رئيساً للهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بمحافظة أبين.

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