شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...لوحة إعلانية في صنعاء تثير استياءً واسعاً..."إذا لم تكن معنا فأنت كافر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت لوحة إعلانية رفعتها جماعة الحوثي في صنعاء جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث تحمل اللوحة عبارة "إذا لم تكن معنا فأنت كافر عدو لله"، والتي وصفها البعض بأنها تعكس "المنطوق الحوثي الإرهابي الصِّفري" الذي تستخدمه الجماعة لقمع معارضيها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للوحة الإعلانية، معبرين عن استيائهم من مضمونها الذي اعتبروه تكفيرياً وتحريضياً.