شكرا لقرائتكم خبر عن أسلحة وتقنيات قوات صنعاء تثير حيرة ودهشة أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص: اعترفت أمريكا بتطور أسلحة قوات صنعاء ، وتقدم تقنياتها ، وقدراتها العالية على الابتكار والتحديث وانتاج الأسلحة ذاتيا. وقال مسؤول عسكري أمريكي لموقع "The War Zone" الأمريكي ، إن " الولايات المتحدة لا تزال في حيرة بشأن عدد الأسلحة التي يمتلكها (الحوثيون) أو من أين يحصلون عليها ". واضاف: " ( الحوثيون ) مبتكرون للغاية عندما يتعلق الأمر بتطوير ترسانتهم ". لافتاً إلى " أن الضربات الجوية لأمريكا وحلفائها لم توقف قدرة ( الحوثيين ) على إنتاج الأسلحة واستخدامها حسب الرغبة ". مشيرا إلى " أنه على الرغم من هذه المعركة المستمرة، فإن عمق ونطاق ترسانة (الحوثيين ) لغز إلى حد كبير ". وقال المسؤول العسكري الأمريكي : " ما يمكنني قوله عن ( الحوثيين ) هو أنهم يكررون تجاربهم وهم مبتكرون للغاية ". وتابع : " فوجئنا أحيانا ببعض الأشياء التي فعلها (الحوثيون) وهذا يجعلنا نخدش رؤوسنا قليلاً ، ونعتقد أنهم يُنتجون الكثير من أسلحتهم داخل اليمن ". وأكد أن " تأثير الهجمات الأمريكية على منشآت عسكرية لـ ( الحوثيين) غير واضح "

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