شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق سعودي على الاتفاق الجديد بين المجلس الرئاسي والحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السعودية ، الخميس، موقفها من اتفاق رئيس المجلس الرئاسي مع الحوثيين



وبثت وسائل اعلام سعودية تقرير من خط الكمب- جولة القصر الذي يربط مدينة الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمدينة تعز الذي تسطير عليها القوات الحكومية ونقلت قناة “الحدث” عن مصادرها قولها بوجود ارتياح كبير من الخطوة.

وكان رشاد العليمي أعاد فتح الخط على مدار الساعة في رمضان استجابة لعرض الحوثيين السابق ..

وجاء قرار العليمي فتح الخط بعد قيام فصائل الإصلاح بإغلاقه بذريعة “مخاوف امنية”.

وابداء السعودية ارتياحا للاتفاق تعكس توجه سعودي لتقارب اكبر مع صنعاء عبر القوى اليمنية الموالية لها خصوصا في ظل المخاوف من تصعيد يمني جديد ردا على العقوبات الامريكية الأخيرة وإمكانية ان تمتد نيران الحرب إلى المملكة.

كما تشير إلى ضغط السعودية على القوى الموالية لها للقبول بخطوة فتح الخط.

يذكر ان القرار الجديد للعليمي جاء عقب زيارة خاطفة للسفير السعودي لدى اليمن إلى سلطنة عمان حيق التقى بالسفير العراقي لدى مسقط وحمله عرض جديد لصنعاء.