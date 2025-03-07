شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. البصمة الوراثية أثبتت التزوير بعد 50 سنة من الشك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر أن رجال المباحث كشفوا عن قضية تزوير في أحد الملفات رغم إغلاقها منذ أكثر من 50 سنة. الكويت.. البصمة الوراثية أثبتت التزوير بعد 50 سنة من الشك! Legion-Media وأوضحت صحيفة "الرأي" الكويتية، نقلا عن مصادر أن "فحوص الـDNA كشفت بعد تلقي شكاوى من أشقاء ضد (مواطن) يدعي انتسابه إليهم، أنه بالفعل ليس أخيهم، وأنه مسجل على ملف الجنسية بالتزوير". إقرأ المزيد سفير مصر في الكويت يكشف مفاجأة عن المواطنين المسحوبة جنسياتهم سفير مصر في الكويت يكشف مفاجأة عن المواطنين المسحوبة جنسياتهم وأضافت أن "التحقيقات والتحريات كشفت أن معلومات عن الشخص نفسه كانت وردت في الأرشيف الوطني، وأن الضابط عبدالله الطيار، كانت لديه معلومة في هذا الشأن في السبعينات وتم استدعاء الشخص المزور، لكن تم حفظ القضية آنذاك لعدم التوصل إلى يقين من التزوير في ظل عدم استخدام الوسائل الحديثة".

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