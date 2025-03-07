شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات طيران من مطار عدن..لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فت مصادر في طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية عن قيام الشركة بإلغاء رحلات طيران من مطار عدن وأكدت المصادر ان جميع رحلات عدن الأردن والتي تنطلق يوم الأربعاء سوف يتم إلغاءها ودمجها مع رحلة الجمعة موضحاً انه سوف يستمر الإلغاء حتى نهاية شهر مارس المصادر أوضحت عن قيام شركة الطيران بإلغاء رحلة جيبوتي يوم الجمعة ودمجها مع رحلة الأربعاء ياتي ذلك فيما تعاني الخطوط الجوية اليمنية من ضغط شديد بالرحلات نتيجة ماتتعرض له الشركة من قبل الحوثيين الا انها تبذل كل جهودها لخدمة المواطنين

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