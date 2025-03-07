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عدن - ياسمين التهامي - دراسة جديدة تكشف تأثير دواء الميتفورمين على إفراز الغلوكوز في الأمعاء
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كوبي في اليابان عن آلية جديدة تتعلق بكيفية انتقال الغلوكوز (سكر الدم) إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تتغذى عليه ميكروبات الأمعاء الصديقة وتحوله إلى مواد يحتاجها الجسم.
وأظهرت النتائج أن دواء الميتفورمين، المستخدم في علاج مرضى السكري، يزيد من إفراز الغلوكوز في الأمعاء بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، هذا الاكتشاف قد يفتح المجال لتطوير استراتيجيات علاجية مبتكرة تهدف إلى تنظيم ميكروبيوم الأمعاء.
ويشير العلماء إلى أن ميكروبات الأمعاء تُساعد في إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي تُعد المصدر الأساسي للطاقة للخلايا التي تبطن الأمعاء.
وقد أظهرت الدراسة السابقة أن الأشخاص الذين يتناولون الميتفورمين يفرزون سكر الغلوكوز في أمعائهم بشكل أكبر من غيرهم.
وقال عالم الغدد الصماء أوغاوا واتارو، الباحث المشارك في الدراسة: "إذا تم إفراز الغلوكوز بالفعل في الأمعاء، فمن المعقول أن يؤثر هذا على العلاقة التكافلية بين ميكروبيوم الأمعاء والمضيف (جسم الإنسان)".
يسعى أوغاوا وفريقه حالياً لإجراء مزيد من الدراسات لفهم كيفية تأثير الميتفورمين وأدوية السكري الأخرى على إفراز الغلوكوز وميكروبات الأمعاء.
ويعتقد الباحثون أن فهم الآليات الجزيئية الأساسية وراء هذه الظاهرة يمكن أن يؤدي إلى تطوير علاجات جديدة تهدف إلى تنظيم ميكروبات الأمعاء ومنتجاتها الأيضية.
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