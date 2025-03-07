شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة من العيار الثقيل...مسؤول كبير اقيل بتهم فساد يهدد بفضح حكومة بن مبارك بحالة عدم تعيينه بمنصب رفيع"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر بان مسؤول بارز اقيل قبل اشهر بسبب الفساد هدد بفضح فساد حكومة بن مبارك بحالة لم يتم تعيينه بمنصب رفيع.

وبحسب المصادر فان مسؤول حكومي كبير أُقيل قبل أشهر بتهم الفساد، هدد قبل أسبوع من اليوم، وخلال لقاء مع مسؤولين كبار، بكشف ملفات فساد حكومية من العيار الثقيل، واشارت المصادر الى ان مسؤولين بحكومة بن مبارك قادوا جهود لتعيينه سفيرا الا انه رافض يريد منصب اعلى

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