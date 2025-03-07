شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عدن الإسلامي يزف بشرى سارة للموظفين ويصدر إعلانا هاماً بشأن صرف رواتب الجهات الحكومية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطوة طال انتظارها، أعلن بنك عدن الإسلامي عن صرف رواتب موظفي عدد من الجهات الحكومية لشهر فبراير، مما يعد خبرًا سارًا للعديد من الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويشمل الإعلان موظفي جامعة عدن، ومكتب التربية والتعليم، ومكتب الأشغال العامة والطرق في عدن، حيث تم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين، مما يعكس التزام البنك بدعم الاستقرار المالي وأصدر بنك عدن الإسلامي بيانًا رسميًا يوضح فيه أن الرواتب قد تم إيداعها في حسابات الموظفين المنتسبين للجهات المذكورة. يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود البنك في توفير الدعم المالي اللازم للموظفين الحكوميين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلادويعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وأسرهم. طرق استلام الرواتب:: أوضح البنك أن الموظفين يمكنهم سحب رواتبهم بسهولة عبر إرسال حوالة من خلال تطبيق بنك عدن، أو من خلال استلامها من أي وكيل لخدمة عدن حوالة المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية. هذا التنوع في طرق الاستلام يهدف إلى تسهيل وصول الموظفين إلى مستحقاتهم بسرعة وفعالية، مما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مالية مرنة ومناسبة للجميع. خدمة العملاء والدعم: لتعزيز تجربة العملاء وتقديم الدعم اللازم، دعا بنك عدن الإسلامي جميع الموظفين المستفيدين إلى التوجه إلى نقاط الصرف المعتمدة لاستلام مستحقاتهم. كما أكد البنك على توفر خدمة العملاء عبر الرقم المجاني 8000010 للاستفسارات، مما يبرز التزام البنك بتقديم الدعم والمساعدة في حال وجود أي استفسارات أو مشكلات تتعلق بعملية الصرف

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