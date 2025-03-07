بشرى سارة لملايين اليمنيين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - دت للتو انباء سارة تحمل بشرى كبيرة لملايين اليمنيين بانقشاع جانب كبير من معاناتهم المريرة المتفاقمة جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، إثر توصل الحكومة الشرعية إلى اتفاق مع جماعة الحوثي الانقلابية على فتح واحدة من اهم الطرق الحيوية في البلاد. أكدت هذا قناة "الحدث" السعودية ، وبثت تقريرا من طريق "الكمب- جولة القصر" التي تربط مدينة الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بمدينة تعز الواقعة تحت سلطات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ورافقت اتفاق فتح الطريق على مدار الاربع وعشرين ساعة خلال رمضان. وأشارت القناة الى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي وجه بإعادة فتح الطريق على مدار الساعة (نهارا وليلا) طوال ايام شهر رمضان، بعد اعلان سلطات جماعة الحوثي استعدادها لفتح الطريق من جانبها طوال الاربع وعشرين ساعة خلال ايام شهر رمضان. جاءت توجيهات الرئيس العليمي عقب ايام على تحفظ الاجهزة الامنية والعسكرية والسلطة المحلية في مدينة تعز على التجاوب مع اعلان جماعة الحوثي لأسباب عزتها إلى "مخاوف امنية من ان يكون فتح الطريق على مدار الساعة مقدمة لمحاولة او مساعي تقدم الحوثيين داخل المدينة". وأعلنت الأجهزة الأمنية والعسكرية الحكومية في محافظة تعز، عن استكمال الترتيبات اللازمة لفتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز، وتأمين فتح طريق "الكمب- جولة القصر" الرئيسية التي تربط مدينة تعز بمنطقة الحوبان بشكل دائم على مدار الساعة خلال أيام شهر رمضان، ابتداء من الخميس.

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