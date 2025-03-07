شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ يظهر عند الأطفال.. المجلس الصحي يوعي بطرق علاج السكري من النوع الثاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/explore?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1897701697993973795%7Ctwgr%5Ec6d6b736ca4edf48a1ad635186a6186bb5a8a44e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsabq.org%2Fmylife%2Fj3rsp97ig2">https://twitter.com/explore?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1897701697993973795%7Ctwgr%5Ec6d6b736ca4edf48a1ad635186a6186bb5a8a44e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsabq.org%2Fmylife%2Fj3rsp97ig2الرئيسية لحظة بلحظة محليات العالم حياتنا محطات رياضة سياحة أعمال تقنية سيارات ميديا مقالات حياتنا بدأ يظهر عند الأطفال.. المجلس الصحي يوعي بطرق علاج السكري من النوع الثاني نتيجة الارتباط الوثيق بينه وبين السمنة خاصة في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة به بدأ يظهر عند الأطفال.. المجلس الصحي يوعي بطرق علاج السكري من النوع الثاني سبق سبق تم النشر في: 06 مارس 2025, 9:33 مساءً انضم إلى قناتنا على واتساب أكد المجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للسكري أن مرض السكري من النوع الثاني يشهد تزايداً ملحوظاً، حيث ينتج عن زيادة مقاومة الأنسولين بسبب تراكم الدهون في الجسم، مما يؤدي إلى ضعف فعاليته وانخفاض إفرازه. وأوضح المجلس أن هذا النوع من السكري كان يُلاحظ في العادة بين البالغين، إلا أنه بدأ يظهر بشكل متزايد في الآونة الأخيرة بين الأطفال، نتيجة الارتباط الوثيق بينه وبين السمنة وزيادة الوزن، حيث ترتفع خطورة الإصابة به كلما ارتفع معدل كتلة الجسم، خاصة في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري قبل سن العشرين.وأشار المجلس الصحي السعودي والمركز الوطني للسكري إلى أن علاج المرض يعتمد على عدة إجراءات، من بينها اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، إلى جانب تناول الأدوية الفموية الموصوفة من قبل الأطباء المختصين كما قد تتطلب بعض الحالات العلاج بالأنسولين وفقاً للحالة الصحية وتوصيات الأطباء

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