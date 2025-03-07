شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح مفاجئ بزيادة عدد منتخبات مونديال 2030 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ونديال 2030 6 مارس 2025DPA (c) إنفانتينو رئيس الفيفا يدرس الاتحاد الدولي، اقتراحا مفاجئا بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للرجال نسخة 2030، إلى 64 فريقا، وهو ضعف عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2022 بقطر. وقال الفيفا في بيان، بعد يوم واحد من الاجتماع الذي عقده "تم طرح مقترح بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 في النسخة المئوية عام 2030 وذلك بشكل عفوي من جانب أحد أعضاء مجلس الفيفا، وذلك قرب انتهاء الاجتماع". وأضاف عن ذلك الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت "تم أخذ الفكرة في الاعتبار لأن الفيفا ملتزم بتحليل أي اقتراح من أي عضو من أعضائه". وقال مصدران مطلعان، إن العضو الأوروجوياني إجناسيو ألونسو، هو من تحدث عن تلك الفكرة. وتحدث المصدران، بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأن المناقشات كانت سرية. وكانت أوروجواي قد استضافت أول نسخة من بطولة كأس العالم وفازت بها في عام 1930، ومن المقرر أن تستضيف مباراة في النسخة المئوية للبطولة. وستقام النسخة الأولى من البطولة بالنظام الجديد (48 منتخبا) في العام المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن المقرر أن تتسع رقعة الاستضافة في نسخة 2030 التي ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا، على أن تقام 3 مباريات احتفالية في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي.

كانت هذه تفاصيل خبر اقتراح مفاجئ بزيادة عدد منتخبات مونديال 2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.