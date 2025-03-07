شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف أوروبية من تأثير جوائز مونديال الأندية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دى رؤساء روابط بالدوريات الأوروبية، مخاوفهم حول مستقبل الكرة المحلية في بعض البلدان، وذلك بعدما كشف الفيفا عن جوائز كأس العالم للأندية، حيث ستتقاسم الفرق المشاركة، مكافآت تصل إلى مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن المبلغ سيتم تقسيمه بالتساوي، لكن المخاوف تتمحور حول أن الفريق الذي سيفوز بالبطولة قد يكسب أموالا مساوية لتلك التي سيحصل عليها في حال فوزه بدوري أبطال أوروبا، ولكن بعد خوضه 7 مباريات فقط بدلا من 15 في البطولة الأوروبية. وقد يكون تأثير تلك المكاسب الإضافية، محسوسا بشكل أكبر في بطولات الدوري صاحبة حقوق البث الأقل قيمة مادية محليا، مثل النمسا والتي سيمثلها في البطولة العالمية فريق ريد بول سالزبورج هذا الصيف. وقال كلاوديوس شيفر رئيس رابطة الدوري السويسري، والذي تم انتخابه رئيسا لرابطة الدوريات الأوروبية في فرانكفورت، اليوم الخميس، إن هناك مخاوف بشأن تأثير تلك الجائزة المالية، إلى جانب أرباح المسابقات الأوروبية، على التوازن في المنافسات المحلية. وأضاف شيفر "في النهاية، فإن عددا قليلا من الأندية يشارك في البطولات العالمية، وحينما نرى كل هذه المبالغ يتم دفعها في بطولة كأس العالم للأندية، فأنني بكل صدق لدي مخاوف حول المستقبل". وتابع "لذلك يجب علينا أن نتعاون مع كافة الأطراف المعنية، لأن ذلك قد يكون تشوها كبيرا في صورة المنافسة". وأوضح "إذا رأينا ما يتم دفعه للأندية المشاركة في تلك البطولة في الصيف، فإن تلك المبالغ ضخمة، على سبيل المثال في بطولة الدوري النمساوي إذا حصل فريق على مبلغ 50 مليونا، فهذا سيكون له تأثير كبير على الدوري، ولذلك علينا تحليل ذلك، وأن نصل إلى نهاية جيدة".

كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف أوروبية من تأثير جوائز مونديال الأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.