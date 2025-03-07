شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...إعلان هام من الجوازات السعودية بشأن منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الجوازات السعودية في منفذ الوديعة بمنطقة نجران جنوب المملكة أنها استقبلت ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال دعم جميع صالات الجوازات في المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، منوِّهةً بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات عند القدوم لأداء العمرة حتى المغادرة.

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