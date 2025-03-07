شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار رسمي.. حظر هذه الهواتف رسميًا في واتساب خلال أيام.. موبايلك منها أم لا؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد يتوقف تطبيق التراسل الفوري – واتساب على هاتفك إذا كان إصدار قديم، وذلك بعدما أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، عن إيقاف دعم تطبيقها على بعض أجهزة أيفون وأندرويد التي تعمل بإصدارات قديمة.

توقف واتساب عن بعض الأجهزة

وأعلنت ميتا أنها ستوقف دعمها للتطبيق على بعض أجهزة أيفون التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل، وذلك اعتبارا من مايو 2025، ويأتي هذا القرار في إطار التحديثات الدورية التي تجريها الشركة من أجل تحسين أداء التطبيق وتعزيز معايير الأمان.

توقف واتساب عن أجهزة أيفون

وأعلنت الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري واتساب أنها ستوقف التطبيق الشهير عن الهواتف التي تعمل بإصدارات أقدم من iOS 15.1 ما يعني أن مستخدمي الطرازات بعد هذا التاريخ لن يتمكنوا من تشغيل التطبيق وسيتوقف عن بعض الأجهزة رسميا وهي:

أيفون 5S

أيفون 6

أيفون 6 بلس

وتأتي بجانب تلك الهواتف أن المستخدمين الذين يعتمدون على الإصدارات التجريبية عبر TestFlight لن يتمكنوا من استخدام التطبيق على هذه الأجهزة، وتأتي تلك الأجهزة بعدما أعلنت ميتا عن توقف تطبيق التراسل الفوري على أجهزة أندرويد.

وأوقف ميتا أيضا في يناير الماضي تطبيق واتساب على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android Kitkat، أو الإصدارات الأقدم حيث لن يكون التطبيق متاحا بعد ذلك على أجهزة:

Samsung Galaxy S3

Motorola Moto G

HTC One X

Sony Xperia Z

وجاء هذا التغيير بعدما أعلنت جوجل إنها دعمها الرسمي لنظام Android Kitkat، الذي تم إصداره في عام 2013، وفي ظل استمرار تحديثات واتساب لابد من التحقق من تحديثات النظام في حال كان جهازك في حاجة إلى التحديث أما في حال كان هاتفك قديم عليك اقتناء أحدث الإصدارات من أجل التمكن من تشغيل تطبيق واتساب.