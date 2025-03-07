عاجل : قوات حرس الحدود التابعة للجيش السعودي تعلن عن صيد ثمين قادم من اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (108) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، واُستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واُستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (20.7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران القبض على مواطن، لتهريبه (113) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر ، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وسُلم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (4) كيلوجرامات من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل لجهة الاختصاص.

وقبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على (3) مواطنين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected] ) ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.