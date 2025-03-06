شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: خلال لقائه بالمستشار العسكري للمبعوث الأممي... وزير الدفاع اليمني يعلن رفع الجاهزية القتالية لكافة وحدات الجيش وانتظار ساعة الصفر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، اليوم الخميس، أن المليشيات الحوثية الإرهابية لم تتوقف عن ارهابها واجرامها بحق الشعب اليمني يوما، بل إن إرهابها قد استهدف حركة الملاحة البحرية واكتوى بناره الجميع في ظل استمرار النظام الايراني بدعم هذه المليشيا بالأسلحة والصواريخ والمسيرات بشكل مباشر عبر موانئ الحديدة.

جاء ذلك خلال لقائه، مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن انتوني هايورد في العاصمة المؤقتة عدن لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وتداعيات قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وقال الفريق الداعري، إن تهاون المجتمع الدولي مع إرهاب مليشيا الحوثي وجرائمها بحق الشعب اليمني جعل الجميع يدفع الثمن مشيرا الى الاعتقالات الحوثية الواسعة بحق موظفي المنظمات الدولية ووفاة بعضهم في السجون تحت التعذيب.

وشدد وزير الدفاع على ضرورة دعم القوات المسلحة لكبح جماح هذه المليشيا، مؤكدا ان أبطال القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على أعلى درجات الجاهزية ولا يمكن أن تتهاون مع اي اعتداءات او حماقات قد تقدم عليها المليشيا الحوثية.