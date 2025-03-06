شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دولة عظمى تزف بشرى سارة لليمنيين وتدعوا للاستعداد لعملية السلام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دعت مندوبة فرنسا لدى الامم المتحدة، اليوم الخميس، إلى الاستعداد لعملية السلام في اليمن.
كما دعت المندوبة الفرنسية في كلمة امام مجلس الامن الدولي إيران لوقف الأعمال المزعزعة لاستقرار المنطقة، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأدنت المندوبة الفرنسية ما وصفها بـ"التصريحات الاستفزازية" لميليشيا الحوثي في اليمن التي توعدت بمهاجمة إسرائيل واستئناف هجماتها في البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : دولة عظمى تزف بشرى سارة لليمنيين وتدعوا للاستعداد لعملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.