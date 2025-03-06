شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس العليمي يجتمع بكبار قيادات الدولة في المملكة العربية السعودية ومصادر تكشف عن تطورات كبيرة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، برئيس البرلمان سلطان البركاني ومسؤولين برلمانيين رفيعين في الرياض، لمناقشة التحديات الاقتصادية المتزايدة والتهديدات الأمنية، في ظل هجمات مستمرة لميليشيات الحوثي التي تصنفها الحكومة اليمنية كجماعات إرهابية.

ركزت المحادثات على تطورات الساحة المحلية، بما في ذلك إجراءات الحكومة لمعالجة مستحقات القطاع العام، والحفاظ على الخدمات الأساسية، ومكافحة الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب هجمات الحوثي على منشآت النفط وخطوط الملاحة الدولية. شدد الرئيس العليمي على الجهود المبذولة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التمرد الحوثي الذي تتهمه الحكومة بالارتكاز على دعم إيراني.

أطلع العليمي القيادات البرلمانية على نتائج مشاركته في القمة العربية الطارئة بمصر ومؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، فضلًا عن محادثاته الأخيرة مع حلفاء إقليميين ودوليين لحشد الدعم لاستقرار اليمن والإغاثة الإنسانية. رحب بالتصنيف الأمريكي للحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، متعهدًا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين للتخفيف من التداعيات الاقتصادية المحتملة على القطاع المالي اليمني وضمان استمرار تدفق المساعدات.

من جانبه، استعرض البركاني نشاط البرلمان، بما في ذلك الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وجهود تعزيز الاستقرار الوطني. حضر اللقاء مسؤولون كبار، بينهم مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي.

تتهم الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بشكل متكرر بزعزعة استقرار البلاد عبر الهجمات على البنية التحتية وعرقلة المساعدات. ويُعتبر الصراع المستمر منذ عام 2014 أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.