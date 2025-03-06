شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل زلابية مقرمشة وشهية..جربي بنفسك وخليكي ناصحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبر الزلابية من أهم أنواع الحلويات السريعة التي يمكنك تناولها في شهر رمضان الكريم، ولذلك حرصنا على التعرف على كافة مكونات وطريقة عمل الزلابية وكافة أسرارها من خلال هذا المقال عبر موقعنا بوابة الزهراء. مكونات عمل الزلابية هناك مجموعة بسيطة من المكونات التي يجب عليك احضارها حتى تقوم بإعداد طبق رائع من العوامة وهي تتمثل فيما يلي: كوبين من الدقيق كبيرتين الحجم. معلقة واحدة من السكر كبيرة. معلقة كبيرة واحدة من النشا ط. ملعقة كبيرة من الخميرة شربات. مائة جرام من الشيكولاتة. مائة جرام من الكريمة. خطوات عمل زلابية بعد تجهيز كافة المكونات السابقة يمكنك الحصول على لقمة في المنزل بكل بساطة، وعن الطريقة هي عبارة عن: نضع كافة المكونات داخل الخلاط الكهربائي ومن ثم نقوم بتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة حتى نحصل على عجينة متجانسة. نتركها حتى تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة حتى يتضاعف الحجم. ثم نقوم بسكب الخليط في كيس طعام صغير ومن ثم نقوم بعمل ثقب متوسط في الكيس يمكنك ان تقوم باستخدام أي أداة لتزيين بكل بساطة او استخدام ملعقة عادية. يتم تسخين زيت غزير في المقلاة ومن ثم نقوم بوضع العجينة بعد تشكيله على هيئة كرات صغيرة داخل الزيت ونقوم بتحريكها حتى نحصل على لون ذهبي ونقوم بإزالة الكرات من الزيت بعد الانتهاء. ثم نضعها على ورق مطبخ حتى يتم التخلص من الزيت الزائد ونتركها حتى تبرد. زلابية زلابية خطوات عمل الشربات نقوم بوضع كوب من السكر مع كوب من المياه الفاترة في اناء. ثم نضع الإناء على النار ثم نضيف عصير الليمون ومن ثم نقوم بتهدئة الحرارة ونتركه لمدة خمس دقائق. ثم نتركه على جنب حتى يبرد ونضع فيه الزلابية ثم نكون بوضع الزلابية بعد إخراجها من الشربات في طبق التقديم. ومن ثم نقوم بوضع الكريمة مع الشوكولاتة على الزلابية بكل سهولة وتقديمها بالهناء والشفاء.

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