شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. انقاذ فتاة مجهولة الهوية من الانتحار في البحر..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �داول ناشطون على السوشيال ميديا صورة لفتاة قيل انها مجهولة، وتم انقاذها من محاولة انتحار. ووفقا لما تم تداوله؛ نجح شباب في انقاذ الفتاة من محاولة انتحار في البحر بساحل أبين. ويقول الناشطون ان محاولاتهم في معرفة بياناتها او معلومات عنها فشلت. مؤكدين انها ترفض الحديث. واوضحوا ان الفتاة سلمت لمركز شرطة خور مكسر، وقاموا بنشر صورتها حتى يتعرف عليها أقاربها أو أهلها. وخلال الثلاث السنوات الثلاث الاخيرة زادت عمليات الانتحار، بالتزامن مع سوء الاوضاع المعيشية التي تعيشها الاسر، وتوسع رقعة الفقر، وتمدد البطالة. للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا لقراءة وتحميل كتاب فضاء لا

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